أوزتراك: حكومة أردوغان «منافقة وتتعامل بوجهين»

عقد المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك، مؤتمرًا صحفيًا في المقر العام لحزب الشعب الجمهوري، وانتقد أوزتراك حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها «ذات وجهين ومنافقة»، وذلك بحسب ما ذكره موقع تركيا الآن.وذكر أوزتراك أن حكومة أردوغان لم تستطع توزيع حتى 5 كمامات على المواطنين، ولم تكتف بهذا فقط، بل وقعت في فضيحة أخرى، حيث أصدروا قانونًا يتيح إخراج العامل من عمله دون أخذ إذنه ودون راتب، وذلك قبل إغلاق البرلمان.وتابع: "حكومة القصر هم أنفسهم من قالوا سابقًا سنساعد من يفصل من عمله دون إذن بمقدار 1170 ليرة، لكنهم لم يفعلوا هذا حتى في شهر أبريل، تم دفع مبلغ ساخر قدره 545 ليرة لمن تم فصلهم من عملهم بدون راتب".واختتم أوزتراك مؤتمره الصحفي يتوجيهه سؤالًا إلى أردوغان، قائلًا: "هل تعطي صدقة للعامل من صندوق البطالة الخاص به؟، وتساءل: "كيف سنعوض الإيرادات التي تم القضاء عليها بسبب البطالة، وعدم القدرة على البيع والشراء، مع هذه الحكومة؟".