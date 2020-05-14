مطار سفنكس يستقبل رحلات استثنائية قادمة من الكويت غدًا

يستقبل مطار سفنكس الدولى، غدًا الجمعة، لأول مرة عددًا من الرحلات الجوية الدولية الاستثنائية القادمة من دولة الكويت، لنقل مئات المصريين العالقين هناك، والراغبين فى العودة إلى بلادهم، رغم إغلاق الموانئ الجوية منذ منتصف مارس الماضى للحد من انتشار والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.ومن المقرر عقب وصول الركاب المصريين من الكويت، أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة فى تلك الرحلات، للكشف على الركاب للتأكد من خلوهم من الفيروس، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.وسيتم نقل الركاب المصريين القادمين من الكويت عبر أتوبيسات بدون مقابل، إلى مناطق العزل التى خصصتها الدولة المصرية للركاب بعدد من المحافظات.ومن المقرر أن يستمر وصول الركاب المصريين العالقين بالكويت إلى مطار سفنكس حتى السبت.