20 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس بلغ 20 سفينة.وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان صادر اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأضاف أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.