ارتفاع وفيات كورونا داخل أمريكا لـ84 ألف شخص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 84 ألفًا و136 شخصًا.وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أن عدد مصابي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حتى الآن مليونا و390 ألفًا و764 شخصًا.وتشمل هذه الإحصائيات جميع الحالات المصابة من 50 ولاية أمريكية.يُشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد العدد الأكبر من الإصابات بالفيروس على مستوى العالم.