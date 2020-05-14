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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو لجنة الفيروسات يحذر من الخروج بدون «ماسك»

الخميس 14/مايو/2020 - 02:08 ص
الدكتور عادل خطاب
الدكتور عادل خطاب
أحلام عبدالرحمن
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حذر الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالى، المواطنين من الخروج من المنزل بدون ارتداء "ماسك".

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مينفعش أى مواطن يخرج من بيته بدون ماسك".

وأوضح أن الماسك القماش الأسود منتشر بكثرة ويباع في المترو وعلى الأرصفة، رغم أنه لا قيمة له، مردفا: "يمنع ويحمى من التراب، لكن لا يحمى من البكتريا أو الفيروسات".

وأشار إلى أن احتمالية انتقال الفيروس بين مرتدى الماسكات تقترب من الصفر، مفضلا الماسك الأزرق.

وأردف: "الماسك يستخدم للوقاية، ولا يصح أن نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف، أما القناع فهو ليس للمواطن العادى، ويفضل استخدامه للأطقم الطبية، وكمامات الفلتر يفضل أن يكون استخدامها للأطقم الطبية داخل المستشفيات، أو المرضى داخل المستشفيات، لكن لا يتم ارتدائها فى الشارع".

واستعرض برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز"، عددًا من الكمامات المضروبة المنتشرة في الأسواق.

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