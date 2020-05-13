استشاري تقويم أسنان: 60% من البشر لديهم مشاكل في أسنانهم (فيديو)

تطورت عمليات تقويم الأسنان بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث دخلت تقنيات حديثة وأنواع مختلفة من التقويمات الشفافة والمعدنية والملونة، وعن كل التفاصيل يتحدث الدكتور علاء الحسيني، استشاري تقويم الأسنان، زميل الكلية الملكية بانجلترا، لـ"الدستور".قال الحسيني، إن ما يقرب من 60% من البشر لديهم مشاكل في أسنانهم ويحتاجون لعمل تقويم أسنان.وأضاف، أن هناك ثلاثة أنواع من التقويم، الأول يتم فيه علاج الفكين ببعض من سن السابعة وحتى الثانية عشر، النوع الثاني علاجي وهو عن طريق الفصوص، أما الثالث فهو جراحي ويحدث بعد توقف النمو بعد سن الثامنة عشر.ونصح الحسيني أولياء الأمور بضرورة زيارة دكتور تقويم لطفلهم من الصغر لعلاج أي مشكلة في الفك قبل أن تتفاقم وتحتاج لتدخلات أكبر.