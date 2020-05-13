مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 223 عائدًا من واشنطن

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران، تحمل رقم ms982 قادمة من مدينة واشنطن على متنها نحو 223 مصريا من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ فترة تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.من المقرر أن تجري سلطات مرسى علم الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.