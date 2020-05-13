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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ملوي تنظم اجتماع السيدات «أونلاين»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:25 م
الكنيسة
الكنيسة
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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نظمت إيبارشية ملوي بالكنيسة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، اجتماع السيدات دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، ألقى خلاله القس "فام القمص يعقوب" كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي فام الجندي بنواي بملوي عظة روحية، بجانب فقرة من التراتيل القبطية.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوعيًا على تقديم عظات روحية بالإيبارشيات عبر البث المباشر "أونلاين"، كبديل للقداسات والصلوات حتى عودة فتح الكنائس مجددًا عقب الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.

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