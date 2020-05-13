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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يجب إخراج زكاة الفطر على الطفل الرضيع؟ «المفتي» يجيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:28 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم كبيرًا كان أم صغيرًا، حتى الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان فيخرجها عنه من يعوله.
 
وأضاف «علام»، في فتوى له، أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده وكل من يعولهم، منوهًا بأن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة.
 
واستشهد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة:60).

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