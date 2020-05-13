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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سامح عاشور لـ نقيب المحامين: أنت فاقد للحياد ولن أستقبل منك خطابات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:00 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، محذرا فيها من الإساءة إليه ومحاولة الانتقام منه، مطالبا عطية بعدم مراسلته مرة ثانية وإحالة أي وقائع فساد للنيابة العامة.

وهذا نص الخطاب:

الأستاذ النقيب الحالي محمد رجائي عطيه عبده
بالأشارة الي ما يصدر عنك من خطابات ورسائل متاهترة موجهة إلينا لاتستهدف الا الأساءه والأنتقام والتشفي ولا ترعي قيمه او تقليد من تقاليد المحاماة ولاغايه نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين.

ولقد ألمحت أليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في اكثر من مقام انك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت أليك ان رأيت مخالفة او جريمة ألاتتواني عن تقديم بلاغ الي الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الاخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك.

فأني انبه عليك دون تلميح بانني لن استقبل اي رسائل او خطابات منك واقول لك فالتتقدم بما لديك للنيابة العامة لتري ماتراة طبقا للقانون.

واحذرك من اتباع مثل هذة الوسائل الصغيرة التي لن تنال الا منك وممن يعاونك ويحرضك.

وبعد ان أستعنت بأهلك في سب المحامين وأهانتهم وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد ان انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وأدخال غير المستحقين اليها سرًا.
وبعد ان أعدتم للنقابة قيادات الأخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمه منذ أعوام.

وبعد ان أصبح همك الاكبر هو ادارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة بعد كل ذلك قررت الا أهتم بما تفعل او تقول".

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