تجديد حبس عاطلين احتجزا عاملا بالإكراه في الأزبكية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باحتجاز عامل وتصويره بالإكراه.مباحث القاهرةوكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطلين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية، بارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهًا عنه داخل المكتب محل عملهما.ضبط المتهمينوعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما "هاتف محمول، جهاز كهربائي، 6 خطوط هاتف محمول، فيزا كارد مجهولين المصدر، سلاحين أبيض، هاتفى محمول" ملك المتهمين يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدى على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدى.واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدى عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.