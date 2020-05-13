رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطلين احتجزا عاملا بالإكراه في الأزبكية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:26 م
عاطلين
عاطلين
حسام التمساح
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باحتجاز عامل وتصويره بالإكراه.

مباحث القاهرة
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطلين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية، بارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهًا عنه داخل المكتب محل عملهما.

ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما "هاتف محمول، جهاز كهربائي، 6 خطوط هاتف محمول، فيزا كارد مجهولين المصدر، سلاحين أبيض، هاتفى محمول" ملك المتهمين يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدى على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدى.

واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدى عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

«2 جنيه ونص» تطيح بمدير مدرسة في دمياط

«قال إنه وهم وفزاعة».. قصة شاب نقل فيروس كورونا لأسرته وتوفي

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة جلوسه مع النائبة المصابة بـ«كورونا»

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية فى «بيت الشعر» بالأقصر

«الكورونا في زمن الفراعنة».. رواية تكشف عظمة المصريين

«الثقافة الفلسطينية» تنظم معرضا «أونلاين» لتيسير البطنيجي اليوم

وديع الصافي وصباح فخري على «يوتيوب» وزارة الثقافة.. غدًا