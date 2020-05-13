تداول إجابات امتحان الفلسفة والمنطق لـ«أولى ثانوي»

نشر بعض الطلاب صورًا لامتحان الفلسفة والمنطق، لطلاب الصف الأول الثانوى عبر أحد الجروبات التعليمية الخاصة بهم بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقام المدرسون بإرسال الإجابات إليهم، عن طريق تسجيل فيديو بقناة اليوتيوب.ومن المقرر أن يخوض الاختبارات الإلكترونية، الأول الثانوي، ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.ويؤدى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، يؤدى الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.رابط الإجابات على يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=SaMmGHx8pY8&feature=share