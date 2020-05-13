اليونان: إصابة مهاجرين بكورونا وصلا مؤخرا إلى ليسبوس

أعلنت مصادر في وزارة الهجرة اليونانية، أن الفحوص أكدت إصابة مهاجرين اثنين وصلا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا، مضيفة أنهما كانا معزولين بعيدا عن مخيمات اللاجئين.وذكرت المصادر، الثلاثاء، أن " الشخصين وصلا إلى ليسبوس في السادس من مايو الجاري، وأنه منذ الأول من مارس الماضي، يتم وضع كل من يصل إلى الجزيرة في الحجر الصحي بمنشأة منفصلة دون اتصال مع المجموعات الأكبر من طالبي اللجوء".وأعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 2744 إصابة منذ ظهور الفيروس و152 وفاة، فيما بدأت مطلع مايو الجاري، بتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ منتصف مارس الماضي.