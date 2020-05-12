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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق تام بجنوب دارفور لأسبوع للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:59 م
جنوب دارفور
جنوب دارفور
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أصدر اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور (غرب السودان)، قرارا بفرض حظر التجوال الشامل والإغلاق التام للأسواق بالولاية، لمدة أسبوع؛ في إطار التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، علما بأن الولاية سجلت 17 إصابة، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

ونص القرار على الإغلاق التام لجميع الأسواق وأماكن التجمعات والمقاهي الليلية والأماكن السياحية، ومنع حركة المواصلات والأفراد تماما عدا التحرك داخل الأحياء للخدمات الضرورية.

كما تم منع الإفطارات في الساحات والشوارع، ومنع إقامة سرادق العزاء وجميع المناسبات الإجتماعية، وإغلاق كافة المساجد والكنائس، مع استثناء رفع الآذان.

ومنح القرار أمر تحديد عدد العاملين في المؤسسات العامة، للمدراء العامين بحسب الحاجة، على أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، مع منع العمل بمحطات الوقود بإستثناء التصاديق الصادرة من المؤسسات الحكومية.

واستثنى القرار من تلك الإجراءات، المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز غسيل الكلى والصيدليات داخل الأحياء وخدمات كهرباء الدفع المقدم والمياه والمخابز ومراكز توزيع غاز الطبخ وآبار وناقلات مياه الشرب وشاحنات البضائع والسلع الغذائية.

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