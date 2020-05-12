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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل البرنس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:13 م
البرنس
البرنس
حسين الجندي
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض على قناة دي إم سي خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل البرنس

بدأت الحلقة 19 من مسلسل البرنس بمشهد من الحلقة السابقة وهو ترك ابنة رضوان البرنس في أحد مواقف السيارات عند العودة من زيارة السجن المتواجد فيه رضوان البرنس وغادر فتحي الفنان احمد زاهر؛ لينتقل المشهد الي السجن حيث حلم رضوان البرنس بابنته.

واجتمع أشقاء رضوان للحديث عن الميراث بينما كشف عبدالمحسن الفنان ادوارد أمام الجميع أن فتحي ترك الطفلة في الشارع لتخرج "نورا" الفنانة ريم سامي عن صمتها واشهرت السكين في وجه شقيقها بينما غادرت وذهبت إلي منزل "علا" الفنانة نور اللبنانية وحكت لها ما حدث لتخرج "نورا" وتضرب "فتحي" أمام أهل الحارة جميعهم.

وضمن المسلسل الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم قابل "فتحي" الفنان احمد زاهر؛ المعلم جمال حجازي الذي يريد أن يشتري منزل حامد البرنس وهي الشخصية التي يقدمها الفنان حمدي هيكل حيث طلب منه فتحي شقة لكل من "سميحة" الفنانة سلوي عثمان و"نجية" الفنانة أحلام الجريتلي و"ياسر" الفنان محمد علاء و"عبير" الفنانة رحاب الجمل ؛ وذلك في حضور زوجته تاجرة المخدرات فدوي الشخصية التي تقدمها الفنانة روجينا.

البرنس 19.. ريم سامي تشهر السلاح علي فتحي ونور تفتح رأسة بقالب طوب

وحكي فتحي إلي فدوي عما حدث في الحارة وعن قيام علا بضربه بينما أكدت له أنه كانت تتمني أن تستقبل ابنة رضوان الطفلة في منزلها مشيرة إلي أنه كانت تريد أن تقوم بتربيتها بينما كشف فتحي لها أنه لا يريد أن يتذكر اي شئ من رضوان نهائيا بينما قال لها: "المفروض تكوني فرحانه عشان طلقت شيماء مش تجلي سيرة بنت رضوان البرنس".

وخلال العمل الذي يقوم بإخراجه وتاليفه محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وداخل مشهد الحارة الذي شهد عراك شديد بين عائلة رضوان البرنس وعلا الفنانة نور اللبنانية ووالدتها التي تقدم شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي حضرت "شيماء" زوجة فتحي التي طلبت منه أن يطلقها وهو ما حدث بالفعل حيث طلقها أمام أهل الحارة جميعهم وطلب منها أن تغادر المنزل وأن تترك الصيدلية نهائيا.

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