14 ألف حالة شفاء من كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 14 ألفا و148 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الاتجاه الإيجابي ما زال مستمرًا بشأن وضع فيروس كورونا في النمسا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 15 ألفا و961 حالة، ولم يتبق من الإصابات إلا 1190 حالة بتراجع 11 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.ولفتت إلى الانخفاض المستمر في عدد المرضى بشكل عام، كما انخفض عدد الموجودين في المستشفيات للعلاج من الفيروس.يُشار إلى أن وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير كان قد أعلن أن المرحلة الثالثة من تخفيف قيود العزل والإغلاق في البلاد ستبدأ يوم الجمعة المقبل، باستئناف الصلاة في الكنائس والمساجد وعودة العمل بالمطاعم.