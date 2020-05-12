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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يزور العائدين من السعودية بعد انتهاء الحجر الصحي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:05 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كتب- علي عواد
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حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية في الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كل الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكل الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه بتسخير كل الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال الـ14 يومًا فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة، لافتًا إلى أنه نسق أيضًا مع وزير النقل الفريق كامل الوزير لتوفير أتوبيسات لتوصيلهم إلى منازلهم بشكل مجاني، موجهًا الشكر لوزير النقل لسرعة استجابته، وأنه أوفى بوعده ووفر الأتوبيسات المطلوبة.

من ناحيتهم، وجه العائدون من السعودية الشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية على جهودها الكبيرة لإعادتهم إلى أرض الوطن وتسخير كل جهودها لخدمتهم، خاصة وأن الدولة قدمت لهم كافة الخدمات والإقامة بشكل مجاني، كما وجهوا الشكر لمحافظ البحر الأحمر لحرصه على استقبالهم والاطمئنان عليهم أيضًا قبل مغادرتهم المحافظة وحسن الضيافة.

رافق المحافظ في الزيارة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، استقبل منذ أسبوعين 150 من المصريين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم ميناء سفاجا البحري، وذلك بتكليف من القيادة السياسية، ودخلوا الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة.
اللواء عمرو حنفي
العائدين
العائدين
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
العائدين
العائدين
اللواء عمرو حنفي

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