«الصحة العالمية»: كل دولة تنظر لظروفها قبل فرض الحظر الشامل

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن المنظمة طرحت مجموعة من التوصيات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها التباعد الاجتماعى، وغلق المدارس والمساجد والكنائس وغيرها لتقليل انتشار الفيروس.وأضاف: طالبنا بتقييم المخاطر والإجراءات والتى تفاوتت بين الدول لتطبيق الإجراءات بناءً على دراستها للمرض داخلها ومدى قدرة الأطقم الطبية والأنظمة الصحية لمواجهة المرض، ومنها تطبيق الحظر الشامل، الذى نجح فى دول، فى حين أن دولا أخرى رأت أن الحظر الشامل لن يفيد وفقًا لطبيعة المجتمع.وأكد أن كل دولة تنظر لظروفها الخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أى إجراءات، ومنها الحظر الشامل.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس، لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).ويستعرض المؤتمر تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.