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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نقيب التمريض: أزمة كورونا أعطت الممرضين حقهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:36 ص
الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن أعضاء هيئة التمريض يحرصون على القيام بدورهم في هذه الفترة، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أعطت هيئة التمريض حقهم، إضافة إلى أنهم يحتاجون دعمًا ماليًا من وزارة المالية، ودعمًا فنيًا من الدراما.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن المجموع الذي يؤهل الطالب للالتحاق بكلية التمريض يقل عن المجموع المؤهل لكليات الطب بنحو 2%، مؤكدة أن هناك إقبالًا كبيرًا من الطلاب على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن هناك برنامجًا مكثفًا يؤهل الطبيب البشري والصيدلي وطبيب الأسنان على التحويل لكلية التمريض، لافتة إلى أن قطاع التمريض من أفضل المرتبات في الخارج، مشيرة إلى أن عدد الممرضين المسجلين في النقابة يصل إلى 300 ألف ممرض.

ونوهت بأنه لا يوجد عجز في أعداد الممرضين، ولكن يوجد تسرب بسبب تدني الأجور، معقبة: "بيهربوا للسفر للخارج والقطاع الخاص"، موضحة أن مطالب التمريض ليست مطالب فئوية، وإنما هى قضية أمن قومي، معلقة: "مايصحش الممرض ياخد 15 جنيهًا في 12 ساعة سهر، الدنيا بتغلى، وهما مستنيين مرتباتهم تزيد".

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