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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الديهي» عن أسرة الإرهابي عمر رفاعي سرور: فكرهم وجيناتهم شمال

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:23 م
عمر رفاعي سرور
عمر رفاعي سرور
رباب الأهواني
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عمر رفاعى سرور هو أحد أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية في سيناء، وكان أحد الأضلاع الثلاثة للتنظيم الإرهابي في ليبيا والذي شمل عمر رفاعي سرور وهشام عشماوي وعماد عبدالحميد.

وأضاف «الديهي» خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع عبر فضائية «ten» مساء الإثنين، أن هؤلاء الثلاثة هلكوا لأنهم استباحوا دماء المسلمين والمصريين.

وتابع «الديهي»: «عمر الرفاعي السرور إخواته عمالين يمجدوا فيه حتى هذه اللحظة، وأمه وزعت رز بلبن في ليبيا على روحه بعد قتله، حلاوة الشهيد»، معقبًا: «فكر وجينات هؤلاء شمال».

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