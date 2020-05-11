«الديهي» عن أسرة الإرهابي عمر رفاعي سرور: فكرهم وجيناتهم شمال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عمر رفاعى سرور هو أحد أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية في سيناء، وكان أحد الأضلاع الثلاثة للتنظيم الإرهابي في ليبيا والذي شمل عمر رفاعي سرور وهشام عشماوي وعماد عبدالحميد.وأضاف «الديهي» خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع عبر فضائية «ten» مساء الإثنين، أن هؤلاء الثلاثة هلكوا لأنهم استباحوا دماء المسلمين والمصريين.وتابع «الديهي»: «عمر الرفاعي السرور إخواته عمالين يمجدوا فيه حتى هذه اللحظة، وأمه وزعت رز بلبن في ليبيا على روحه بعد قتله، حلاوة الشهيد»، معقبًا: «فكر وجينات هؤلاء شمال».