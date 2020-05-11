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منوعات

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:13 م
جريدة الدستور
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دعا خبراء طبيون يابانيون إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس والجفاف.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المدن في محافظتي ياماناشي وجونما سجلت يوم الاثنين أعلى درجة حرارة في البلاد هذا العام بلغت 33.4 درجة مئوية، مع تسجيل العديد من المحافظات الأخرى درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية في نفس اليوم.

وقال ياسوفومي مياكي، رئيس مركز الخدمات الطبية الطارئة المتقدمة في مستشفى جامعة تيكيو، إن ارتداء الأقنعة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة "سيكون تجربة جديدة لكثير من الناس".

ونظرًا لأن ارتداء الأقنعة في الطقس الحار يجعل من الصعب على الهواء البارد الوصول إلى الرئتين، يتم تنشيط عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، مما يسهل بدوره تراكم الحرارة داخل الجسم.

وشدد مياكي، المطلع جيدًا على تدابير الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، على أهمية تبريد الجسم من أجل منع الإرهاق الحراري والضربات الحرارية. واقترح تشغيل مكيفات الهواء، ومياه الشرب على فترات منتظمة وزيادة وقت الراحة.

وقال مياكي "يجب على الناس ألا يبالغوا في ذلك في الأيام التي يذهبون فيها إلى المكتب أو المدرسة"، حيث لم يكن لديهم الوقت للتأقلم مع الحرارة بعد أن بقوا في المنزل للعمل عن بعد وعندما أغلقت المدارس.

وقال نوريوكي كويبوتشي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جونما المتخصصة في علم وظائف الأعضاء البيئي، إنه نظرًا لوجود العديد من الألياف العصبية في الوجه، فهي أكثر حساسية للحرارة والبرودة من أجزاء أخرى من الجسم.

وأوصى بتخفيف الانزعاج عن طريق تبريد الجبهة والرقبة حتى مع الحفاظ على القناع.

وقال كويبوتشي "كلما أخذت أنفاسًا أكثر تكرارا عند ارتداء قناع، يجب عليك بالتأكيد تجنب ممارسة التمارين القوية (عند ارتدائها)".

وفي الصين، انهار اثنان على الأقل من طلاب المدارس الثانوية وتوفوا الشهر الماضي أثناء ارتداء أقنعة الوجه أثناء امتحانات التمارين الرياضية.

ودفعت الوفيات الخبراء إلى التحذير من مخاطر ارتداء أقنعة عالية الجودة أثناء التمرين المكثف، مما قد يؤدي إلى نقص الأكسجين.

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