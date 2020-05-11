أسقف المنيا يعقد لقاءً روحيًا «أون لاين»

عقد الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، مساء اليوم، لقائه الأسبوعي «أون لاين» في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفكرية بمحافظة المنيا.يذكر أن الأنبا مكاريوس يعقد لقاءين خلال الأسبوع مع شعب الإيبارشية، الأول يوم الإثنين من كل أسبوع بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية، والثاني يوم الخميس من كل أسبوع بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.