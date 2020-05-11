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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

27 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه «العرب وجبل العفش» بالبحر الأحمر

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:54 م
تجديد شبكات مياه
تجديد شبكات مياه
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، بدء عمليات الإحلال والتجديد بمنطقتي «العرب وجبل العفش»؛ لتأمين وصول المياه إلى المواطنين مع ضمان جودتها.

وقال إن عمليات الإحلال والتجديد تشمل رفع كفاءة شبكات المياه، واستبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة.

وأضاف: أن عمليات الإحلال والتجديد تهدف لتأهيل شبكات مياه الشرب لاستيعاب الضخ طوال 24 ساعة، إذ من المقرر القضاء على نظام المناوبات.

وأشار إلى أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اعتمد مبلغ 27 مليون جنيه؛ لتجديد شبكات مياه منطقتي «العرب وجبل العفش».

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