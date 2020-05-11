وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن لديه معلومات عن مناقشات تدور في مجلس النواب حول إحالة النائب إلهامى عجينة، وتحويله للجنة القيم بسبب أزمته مع إدارة مستشفى شربين.وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مجلس النواب لن يقبل الأسلوب البوليسي الذى تعامل به النائب إلهامي عجينة مع إدارة المستشفى.وأردف: «الطبيب الذي يعمل الآن في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمثابة مقاتل والأطقم الطبية تستحق التقدير لا الهجوم عليها».واستطرد: «مجلس النواب حريص على المجتمع والمستشفيات المصرية تعمل بقوة كبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا».ولفت الإبراشي إلى أن مصر في مرحلة تحصين لمواطنين ولسنا في نزهة أو مرحلة ترفيه، وعليه فإن مشاهد التجمعات أمر سلبى ومرفوض تمامًا كونها تعد انتحارا جماعيا تضر بالمجتمع كافة، وتابع: «التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام الأدوات الطبية خلال ممارسة الحياة الطبيعية أمر لا مفر منه من أجل العودة للعمل تدريجيًا».وأضاف أن كل مواطن ومؤسسة وشركة ستكون مسئولة عن نفسها خلال فترة التعايش مع كورونا، مع مراعاة دور الدولة ومؤسساتها، موضحًا أن المسئولية الفردية والمجتمعية لا ينفي دور الدولة التي تعمل ليل نهارًا من أجل حماية صحة المصريين والحفاظ عليهم.وأكد الإبراشى أن التعايش مع فيروس كورونا أمر ضرورى ولا مفر منه، من أجل تجاوز الأزمة التى تعصف بالعالم كافة، مشددًا على أن العالم قبل الوباء سيختلف تمامًا بعده.