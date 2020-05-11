فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»
الإثنين 11/مايو/2020 - 11:04 م
حسين الجنديطباعة
احتلت الطفلة فريدة حسام التي تقدِّم شخصية «مريم» ابنة «رضوان البرنس» في مسلسل «البرنس»، بطولة النجم محمد رمضان، قوائم «الأكثر تداولًا» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها الرائع اللافت للأنظار في مشهد بكائها بسبب عمها «فتحي» (أحمد زاهر).
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل من بطولة النجم محمد رمضان، وعرضه في وقت مهم مثل موسم دراما رمضان.
وأضافت «فريدة» البالغة من العمر 5 سنوات أنَّ «رمضان» كان يناديها في مواقع التصوير بـ«البرنسيسة».
أما عن المشهد الذي حاز على إعجاب المشاهدين، قالت: «عندما تركني أونكل أحمد زاهر عيّطت بجد وافتكرت أن أمي مش موجودة معايا في الاستوديو في نفس التوقيت اللي كنت بصوّر فيه».
وتابعت أنها ستظهر غدًا في الحلقة الـ19 من مسلسل «البرنس»، على أن تظل في هذا الموقف الخاص بالسيارات حتى خروح «رضوان البرنس» من السجن، الذي يقابلها بعد 7 سنوات.
وأشارت إلى أنها سعيدة لوقوفها أمام عدد كبير من الفنانين، وأنها تتمنى المشاركة في أعمال كثيرة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: «تلقيت اتصالات كثيرة من خلال هاتف والدتي بسبب مشهد الحلقة الثامنة عشر وكنت مبسوطة أوي».
مسلسل «البرنس» يعرض على شاشة قناة «دي إم سي» ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان، كل من الفنانة روجينا وأحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز وآخرون، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.
تصريحات فريدة حسام للدستور حول دورها فى مسلسل البرنسوقالت «فريدة» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنَّ المخرج الأول للعمل محمد عبد السلام هو مَن رشحها لهذا الدور ثم المخرج محمد سامي.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل من بطولة النجم محمد رمضان، وعرضه في وقت مهم مثل موسم دراما رمضان.
وأضافت «فريدة» البالغة من العمر 5 سنوات أنَّ «رمضان» كان يناديها في مواقع التصوير بـ«البرنسيسة».
أما عن المشهد الذي حاز على إعجاب المشاهدين، قالت: «عندما تركني أونكل أحمد زاهر عيّطت بجد وافتكرت أن أمي مش موجودة معايا في الاستوديو في نفس التوقيت اللي كنت بصوّر فيه».
وتابعت أنها ستظهر غدًا في الحلقة الـ19 من مسلسل «البرنس»، على أن تظل في هذا الموقف الخاص بالسيارات حتى خروح «رضوان البرنس» من السجن، الذي يقابلها بعد 7 سنوات.
وأشارت إلى أنها سعيدة لوقوفها أمام عدد كبير من الفنانين، وأنها تتمنى المشاركة في أعمال كثيرة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: «تلقيت اتصالات كثيرة من خلال هاتف والدتي بسبب مشهد الحلقة الثامنة عشر وكنت مبسوطة أوي».
مسلسل «البرنس» يعرض على شاشة قناة «دي إم سي» ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان، كل من الفنانة روجينا وأحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز وآخرون، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.