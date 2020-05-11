إخلاء سبيل 27 شخصًا اخترقوا حظر التجوال بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل 27 شخصًا بتهمة خرق حظر التجوال بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة بكفالة ٣ آلاف جنيه.كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة القطامية ألقت القبض على 27 شخصًا خلال مرورها لتطبيق قرار حظر التجوال بدائرة شرطة القطامية واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.