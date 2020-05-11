تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 18.. مشهد إنسانى للمنسى مع الأطفال فى المدرسة

مسلسل الاختيار الحلقة 18

كما يتعرض سعد لأزمة مع الحاج سالم بعدما حصل على الشيكات التي رهن بها أرضه ويطلب منه أن يترك له أرضه أو سيقوم بحبسه بالشيكات.





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مسلسل الاختيار الحلقة 18 يأتي هذا العمل في السباق الرمضاني لهذا العام من بطولة أمير كرارة، وكذلك الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار، وكذلك الفنان ضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة، وكذلك الفنان محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، ويأتي من إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على شاشة قناة on e في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً.

يأتي هذا العمل في السباق الرمضاني لهذا العام من بطولة أمير كرارة، وكذلك الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار، وكذلك الفنان ضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة، وكذلك الفنان محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، ويأتي من إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على شاشة قناة on e في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً.

يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 18 "الثامنة عشر"، التي تذاع بعد قليل على قناة on e مشهدًا إنسانيًا لأحمد المنسي الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة، حيث يتحدث مع أحد زملائه من الضباط في الكتيبة عن أهمية عدم خوف الأطفال منهم، خاصة أنهم طوال الوقت يعيشون وسط ضرب النار والمتفجرات، ويذهب المنسي لإحدى المدارس ويلتقي بأطفال المدارس الابتدائية ويطمئن قلبهم أن الجيش هنا لحمايتهم ويطلب منهم أن يركزوا في مذاكرتهم.