منى ممدوح تسترجع لحظة وفاة والدتها بسبب «الاختيار» (فيديو)

استرجعت الفنانة منى ممدوح، آخر اللحظات التى عاشتها والدتها فى المستشفى قبل وفاتها، مشيرة إلى أن مشهد وفاة والد الشهيد أحمد المنسى فى مسلسل "الاختيار" جعلها تتذكر أحداث وفاة والدتها.ونشرت منى ممدوح، مشهد وفاة والد أحمد المنسى فى المستشفى من مسلسل "الاختيار"، وعلقت عليه قائلة: "مشهد موت والد الشهيد أحمد المنسي بيتكرر نفسه هو هو بالظبط بكل الأحداث من أول الممرضة تقوله إن هو قاعد برة بس معايا أنا اللى قولت لماما إنى قاعدة برة ومش هسيبك".وأضافت:"كنت حاسة إنها ماشية لحد صدمات الكهرباء... رحمة الله عليكى يا نور عينى وربنا يشفى كل أم وكل مريض سرطان ويعفو عنه ولا يشوف اللى شوفته مع أملى 13 سنةً تعب...الفاتحة من فضلكم".مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين وإياد نصار.تدور أحداث المسلسل حول قصة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي.‏