أحوال: اتساع فجوة عجز الحساب الجاري في تركيا لتصل لـ3.6 مليار دولار

أكد موقع "أحوال" التركي، أن عجز الحساب الجاري في تركيا ارتفع ليصل إلى 3.6 مليار دولار خلال شهر مارس.وتابع أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى 3.6 مليار دولار في مارس، حيث تفوقت الواردات على الصادرات خلال تفشي فيروس كورونا.وأضاف أن العجز وصلت قيمته 1.23 مليار دولار في فبراير، ما يعني أن الفجوة تتسع أكثر، في ظل سعي تركيا لتعزيز صادراتها من السلع والخدمات للمساعدة في درء الآثار السلبية على اقتصادي فيروس كورونا.وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن العديد من الشركات المصنعة الإنتاج بدأوا في تسريح الموظفين مع تراجع الطلب من الخارج.ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي بيانات الحساب الجاري لشهر مارس يوم الأربعاء.