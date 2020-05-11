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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الخدمة مستمرة».. حملة لدعم استمرار الخدمات عن بعد بالكنائس

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:20 م
كنيسة
كنيسة
جرجس صفوت
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أطلق عدد من خدام وخادمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة تحت شعار "الخدمة مستمرة".

و تدعم حملة الخدمة مستمرة، استمرار الخدمات في الكنائس عن بعد ودون تواصل، وذلك تنفيذًا لقرارات الدولة الوقائية ضد انتشار جائحة كورونا، وكذلك احتراما لقرارات مجمع الكنيسة القبطية الارثوزذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدم حدوث تجمعات خدمة وكذلك الاكتفاء بالافتقاد الهاتفي.

وأعلنت الحملة عن تبادل الفيديوهات التي تخص الخدمات المختلفة بقطاع التربية الكنسية منذ مرحلة الروضة وحتى الثانوي، وكذلك وسائل الايضاح، والمسابقات، والدروس المشروحة بصيغتي الفيديو والصوت وكذلك المكتوبة.

و قال اندرو فايز، احد المشاركين في حملة "الخدمة مستمرة"، في تصريحات لـ "الدستور"، إن الخدام بدأوا يتخوفون من خفوت حماس البعض نظرا لطول مدة الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا، في إشارة إلى أن الفتور الذي يصيب الخدمة أحيانا قد يؤدي إلى انطفائها تماما وهو ما لا يجب السماح به لحين إعلان مجمع الكنيسة المقدس فتح الكنائس مجددا.

وأوضح فايز ان الحملة تساهم في مساعدة كل الخدام الذين يشاركون في خدمة أبنائهم عبر الاون لاين في كل صوب، مشيرا إلى أنهم في القريب العاجل سيقومون بعمل "جروب" موحد لكل المشاركين في الحملة في اشارة الى أنهم حاليا يكتفون بـ "الهاشتاج" الخاص بالحملة.

ولفت إلى أن جميع الفيديوهات ووسائل الإيضاح المتداولة تحرص على التركيز على الفكر الارثوذكسي، موضحا ان الحملة تستعين احيانا ببعض الكهنة لمساعدتهم في الدروس التي يتم تحضيرها وتنفيذها بصيغة الفيديو.

على صعيد آخر، شارك المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، في عملية الخدمة عن بعد حيث أطلق حملتين جدد حملت الاولى شعار "يوميات الفرح" ويشارك بها عدد كبير من مطارنة واساقفة المجمع المقدس، مثل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا جيوفاني اسقف المجر، والانبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا سيرافيم اسقف الاسماعيلية.

كما أطلق حملة اخرى حملت شعار "فرحين في الرجاء"، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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