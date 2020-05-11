«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة على جنوب البلاد خلال الموجة الحارة ستصل إلى 41 درجة، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس نهارا، وعدم تناول سكريات أو موالح بكثرة في وجبة السحور حتى لا يشعرون بالعطشوأضافت أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الإثنين المقبل، وذروتها ستكون يوم السبت، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث ستتراوح درجة الحرارة بدءا من الغد ما بين 34 و35 درجة.