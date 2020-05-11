أحمد موسى يعرض فيديو للحظة دهس محامٍ لضابط أثناء الحظر

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل واقعة المنصورة، والتي قام خلالها محامٍ بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين وقت الحظر، وهو ما وثقته كاميرات صيدلية مقابلة للكمين.وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحامي رجل قانون ويجب أن يحترم القانون، مردفا: "محدش على رأسه ريشة ومفيش حد فوق القانون".وأضاف، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، وطالب رجائي عطية، نقيب المحامين، باتخاذ إجراء ضد المخالفين.وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المحامي كان يريد تصوير الكمين وهو ممنوع لأن الشرطة مستهدفة، متسائلا: "عاوز تصور الكمين ليه؟".وأكد موسى: "لدينا نائب عام مستقل يطبق القانون على الجميع"، مؤكدا أن المحامي ارتكب 3 جرائم لأنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، كما أنه ليس من المعفيين من قرار حظر التجوال وكان يسير أوقات الحظر.