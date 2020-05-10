الديهي مشيدًا بأداء الرئيس: قام بـ50 فعالية رئاسية في 45 يومًا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستطلع آخر تطورات الوضع الاقتصادي بمحاوره الثلاثة: المصرفي، والمالي، والتخطيط، والتحديات المتوقعة.وأشاد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، بأنشطة الرئيس السيسي، التي لا تتوقف، لافتًا إلى أن الرئيس عقد 18 اجتماعًا فى قصر الاتحادية، وأجرى 18 اتصالا دوليا، و3 جولات خارجية و5 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس من 25 مارس الماضى وحتى أمس، مؤكدًا أن الرئيس السيسى، قام بـ50 فعالية رئاسية في 45 يوما فقط.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- بضرورة المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.