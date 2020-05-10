بعد إلغاء امتحاناتها.. طارق شوقي: مدارس النيل دولية ولا علاقة لها بـ«التربية والتعليم»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تأجيل امتحانات مدارس النيل، قائلا: "إن القرار صادر من وحدة النيل، ويعود على ١٤ مدرسة فقط غير تابعة للوزارة".وأضاف الوزير، في تصريح لـ"الدستور": "مدارس وحدة النيل تتبع نظام الIG البريطاني، ولا توجد لديها امتحانات ثانوي"، لافتا إلى أنها مدارس دولية لا علاقة لهم بالوزارة ولا نظام الثانوية العامة.كانت وحدة شهادة النيل الدولية المسئولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أعلنت عن إلغاء امتحانات آخر العام بكل مواد المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية.وأضافت وحدة شهادة النيل الدولية، في بيانها صباح اليوم الأحد، أنها تنسق بشكل كامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج، لتقييم طلاب المرحلة الثانوية في المواد الدراسية كافة.