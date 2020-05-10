شفاء 11 حالة جديدة من كورونا في أسوان

غادرت 11 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة "الحجر الصحي"، والمدينة الشبابية، مساء اليوم الأحد، بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين، وهم كالتالي هم: "أشرف. ر. ج" 47 سنة، "محمود. ف. إ"، 49 سنة، "مريم. ع. ح"، 10 سنوات، و"مديحة. ح. م" 40 سنة، و"جرجس. ص. ف"، 41 سنة، و"شيماء. م. أ"، 32 سنة، و"فاطمة. ع. م"، 46 سنة،"شربات. م. ع"، 66 سنة، و"أمال. ع. ع"، 62 سنة، و"رمضان. أ. ع"، 57 سنة، و"حنان. ع. ك"، 50 سنة.