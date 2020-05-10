داعية: خير البيوت هو بيت فيه يتيم يُكرم

أوضح الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أفضل الأعمال وأحبها إلى الله والتي يرفع بها الله البلاء، قائلًا: "إنها رحمة الضعفاء، ومن أغضب يتميا غضب الله تعالى لغضبه".وأضاف الشحات العزازي، خلال حواره ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الأحد، أن خير البيوت هو بيت فيه يتيم يُكرم، وشر البيوت فيها يتيم يُهان.وأوضح أن التاريخ ينقسم إلى الزمان والمكان والأحداث، موضحا أن تاريخ الزمان مع المكان هو تاريخ الأمة وتاريخ الأحداث هو تاريخ الأشخاص.وأشار "العزازي" إلى أن كتاب الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد جمع فيه أصحاب النبي وجعل فيه أهل غزوة بدر من أعلى الطبقات.