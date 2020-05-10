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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. عرض فيلم «فى سوريا» على منصة الهيئة الأردنية للأفلام

الأحد 10/مايو/2020 - 07:43 م
الهيئة الأردنية
الهيئة الأردنية
نضال ممدوح
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تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك٬ في الخامسة من مساء غد الإثنين٬ الفيلم الروائي الطويل "في سوريا" وذلك ضمن برنامج عروض أفلام مجاني على شبكة الانترنت كل يوم إثنين وخميس.

الفيلم من إخراج فيليب فان لوف، وتبلغ مدة عرضه 90 دقيقة، يعرض مصحوبا بترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج بلجيكي فرنسي لبناني مشترك 2017.

يروي الفيلم الذي صُوّر في مكان مُحكم الإغلاق، يوميّات عائلة محبوسة في منزلها بدمشق تزامنًا مع الحرب الدائرة في الخارج. تحاول الأم الحفاظ على سلامة أسرتها بينما يتربص قناص خارج المنزل.

محبوسين داخل شقتهم، ينسحب أفراد الأسرة للاختباء في المطبخ إثر هجوم مفاجئ. يصور الفيلم نموذجا مصغرا عما تفرضه الحروب من تطويق وحصار. ربما يعطينا الحجر الصحي الذي نعيشه اليوم، وما يرافقه من قيود، منظورا أوضح حول معنى أن يكون الانسان محبوسا في بيته. فما بالك أن كان الحبس هذا في ظل حرب؟

عرض الفيلم في قسم البانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم، كما حصد جائزة الهرم الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي وجوائز "لوميير" لأفضل فيلم فرانكوفوني وجائزة الجمهور في مهرجان سالونيك السينمائي. وقد شارك الفيلم أيضا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان سياتل السينمائي الدولي، ومهرجان ستوكهولم السينمائي وغيرها.

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