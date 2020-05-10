فيديو مسرب من داخل السجون القطرية يفضح نظام تميم

أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة «سجناء فى قطر» على موقع تويتر، تم تسريبه من داخل السجن المركزى بالدوحة، حالة الازدحام التي تعاني منها السجون القطرية رغم تفشى أزمة كورونا، وبحسب الصفحة فإن النظام القطري لا يتوقف عن جلب المزيد من المعتقلين إلى السجن المركزي مما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد دفع إدارة السجن إلى تسكين عدد كبير من السجناء في مكتبة السجن.وكتبت صفحة «سجناء قطر»: "تجلب الحكومة القطرية المزيد من الأشخاص إلى سجن قطر المركزى مما أسفر عن زيادة الاكتظاظ، ينام السجناء الآن في المكتبة.يذكر أن صفحة سجناء قطر هي صفحة أنشأها المدافعون عن حقوق السجناء والمعتقلين داخل سجن قطر المركزي، وتطالب الصفحة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الحد من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن المركزي القطري.الصفحة التي تتحدث نيابة عن السجناء كتبت: "نحن لا نريد الموت في السجن، نحن أيضا بشر، لدينا حقوق".