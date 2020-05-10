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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل بـ100 وش الحلقة 16 .. سكر وعمر يخططان لعملية جديدة

الأحد 10/مايو/2020 - 03:11 م
مسلسل بـ 100 وش
مسلسل بـ 100 وش
أمير محمد خالد
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شهدت تفاصيل مسلسل بـ100 وش الحلقة 16 تطورات كبيرة في الأحداث، حيث بدأ كل من سكر الذي تقدم شخصيتها نيللي كريم وعمر الذي يقدم شخصيته آسر ياسين التخطيط للقيام بعملية نصب جديدة لجمع الاموال بسبب نفاد الأموال التي حصلوا عليها من العملية الأولى.

تفاصيل مسلسل ب100 وش الحلقة 16


ويجتمع كل من سكر وعمر في منزل سباعي الذي يقدم شخصيته شريف دسوقي ويبدأون التخطيط لعملية نصب جديدة ويتفقون علي كل شىء ولكن يتفاجئون بطلب المباحث لنجلاء الممرضة للتحقيق معها فيؤجلون العملية لحين الاطمئنان على موقف نجلاء ويقومون بالجلوس معها والشرح لها كيف تتعامل مع ضباط المباحث أثناء استجوابهم لها وتذهب نجلاء بالفعل إلي المباحث وينتظرها باقي العصابة في المخزن الخاص بفتحي.

تفاصيل مسلسل بـ100 وش الحلقة 16.. تجلس العصابة بالكامل منتظرين خروج نجلاء من مباحث القاهرة حتي يطمئنوا ولكن مع تاخرها بدأوا التخطيط كما لو قامت بالإبلاغ عنهم وقاموا بتوزيع الأموال الخاصة بها عليهم بالكامل وقرروا الاختفاء في حالة عدم ظهور نجلاء.

مسلسل "100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم ودنيا ماهر وزينب غريب وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم ومصطفي درويش، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبوزكري، وإنتاج جمال العدل.

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