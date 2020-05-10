سنغافورة: 876 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 23336 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أن الغالبية الكبيرة من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مناطق سكنية خاصة بهم، مؤكدة أن من بين الإصابات ثلاثة من الذين يحملون الإقامة الدائمة.