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حوادث

النيابة العامة تناشد المواطنين استخدام خدمات المرور الإلكترونية تجنبا للزحام

الأحد 10/مايو/2020 - 01:13 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
حسام محفوظ
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أصدرت النيابة العامة بيانًا ناشدت فيه باستخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية "www.ppo.gov.eg"، والتي اعتمد إطلاقها النائب العام مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية بشأن فيرس كورونا المستجد.

النائب العام
وذكرت النيابة أنه حِرصًا من المستشار حمادة الصاوي النائب العام على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا - عن بُعد -؛ للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا المستجد، وتوفيرًا للوقت والجهد.

إذ تهيب النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.

خدمات المرور الإلكترونية

وأوضحت النيابة العامة أن تلك الخدمات قد جاءت على النحو التالي:
أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.
ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.
رابعًا: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عند الاستلام.
خامسًا: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.

رابط الخدمات
وأكدت النيابة العامة أنها تعيد نشر رابط تحميل دليل المستخدم للتك الخدمات الذي أصدره مركز معلومات النيابة العامة وإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون – بمكتب النائب العام: اضغط هنا

التواصل مع النيابة العامة

وأكدن أنه تلاحظ للنيابة العامة خلال استخدام المواطنين تلك الخدمات منذ إطلاقها، وما ورد إليها من تساؤلات البعض حولها، وحرصًا من النيابة العامة على تقديمها بصورة تحقق الغرض منها؛ فقد خُصصت وسيلتين للتواصل مع مركز معلومات النيابة العامة لتقديم الدعم الفني لتلك الخدمات، والإجابة على التساؤلات المثارة بشأنها على مدار اليوم على النحو الآتي:

الوسيلة الأولى: التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

الوسيلة الثانية: التواصل عبر تطبيق WhatsApp بالرقم الهاتفي (01111755116).

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