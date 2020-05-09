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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخلّفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين بمقتل مواطن جراء انفجار لغم

السبت 09/مايو/2020 - 02:30 م
جريدة الدستور
سميرة إبراهيم
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وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية الخالدية شمال غرب مدينة عين عيسى شمال الرقة.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام الفائت 2019 وحتى اليوم- إلى 281 بينهم 65 مواطنة و80 طفلًا، ومن بين العدد الكلي، وثق «المرصد السوري» استشهاد 45 شخصًا بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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