رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لتجنيب قواتها النووية مخاطر كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 05:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دفع قلق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون من تفشي فيروس كورونا في صفوف الجيش، سلاح الجو الأمريكي للشروع إلى دراسة سيناريوهات محتملة، لتأثير الجائحة على مستوى جاهزية القوات النووية.

وجاء ذلك في بيان أصدرته قيادة "القصف الشامل" في سلاح الجو الأمريكي والذي يشمل نطاق مسؤوليته ثلثي الترسانة النووية للولايات المتحدة بما فيها الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تطلق من الأرض والقاذفات.

وكشفت قيادة "القصف الشامل" في البيان أنها بدأت التعاون مع أطراف علمية وصناعية، بينها مركز التكنولوجيا المبتكرة السيبرانية في جامعة لويزيانا للتكنولوجيا وشركة "Virtualitics" الناشطة في مجال الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي، بشأن المسألة.

وأعلنت عن تطوير برامج تتيح التنبؤ بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق تمركز القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية.

وقالت قيادة "القصف الشامل" الأمريكية: "أولا، قام فريق عمل خاص بفيروس كورونا بنمذجة درجات الإصابة بالفيروس في مناطق تقع بالقرب من 10 قواعد عمليات أساسية، لتحديد نطاق تفشي الفيروس فيها وتأثيره المحتمل على جاهزية القوات النووية وتموضعها".

وأوضحت أن هدف العملية هو "الحصول من الخبراء على بيانات فعلية دقيقة يمكن أن تساعد قيادة القوات النووية وقادة المواقع العسكرية النووية في اتخاذ قرارات تتعلق بالتخطيط لعملياتها الحالية والمستقبلية بغض النظر عما يمكن أن يحدث بسبب الفيروس".

وتضم الترسانة النووية الأمريكية حاليًا 400 صاروخ بالستي من نوع Minuteman III قادرة على حمل رؤوس نووية.

وتقع منصات إطلاق تلك الصواريخ التي يبلغ مداها 12 ألف كم، ضمن الجناح الصاروخي 341 في قاعدة "مالمستروم" الجوية بولاية مونتانا، والجناح الصاروخي 90 بقاعدة "وورين" في ولاية وايومنغ، والجناح الصاروخي 91 بقاعدة "ماينوت" بولاية داكوتا الشمالية.

كما تمتلك القوات الجوية الأمريكية ما لا يقل عن 46 قاذفة استراتيجية من طراز B-52H، و20 قاذفة شبح من نوع B-2 قادرة على حمل السلاح النووي، فيما تحتفظ البحرية الأمريكية بـ14 غواصة نووية من طراز "أوهايو".

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى أبوخليفة لـ120

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

14 جنيهًا و60 قرشًا.. نصيب الطفل من دعم «التأمين الصحى» فى الموازنة الجديدة

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة البوسنية لرواية «فرانكشتاين فى بغداد»

الحلقة 13 من رواية «الصديق أبوبكر» الهجرة 3

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة