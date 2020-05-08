رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عزمي مجاهد: هشام عبدالله ومعتز مطر شوية شواذ (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:44 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
رباب الأهواني
طباعة
علق الكابتن عزمي مجاهد على صورة الإرهابيين معتز مطر وهشام عبدالله، قائلًا عن «عبدالله»: «بقى بيتكلم كأنه المرشد، وهو رجل متلون يجري وراء المال.. بقوله لو منشلش بيستلف من زمايله، وميردش الفلوس».

وأوضح مجاهد خلال استضافته ببرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن معتز مطر مدمن مخدرات ويتزوج كثيرًا، وهو أخطر من «شوكولولو» معربًا عن أن هشام عبدالله ومعتز مطر ما هم إلا «شوية شواذ».

وتساءل الكابتن مجاهد: «لما قنواتهم مفيهاش إعلان واحد، يبقى بيقبضوا منين؟ هل من الولا بتاع قطر؟ ولا من القواد بتاع تركيًا»، مشيرًا إلى أنهم يهاجمونه لأنه يكشفهم جيدًا، وكل مطاريد تركيا يعملون في الدعارة التي تعتبر الدخل الرئيسي في تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى أبوخليفة لـ120

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

الحلقة 13 من رواية «الصديق أبوبكر» الهجرة 3

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد