عزمي مجاهد: هشام عبدالله ومعتز مطر شوية شواذ (فيديو)

علق الكابتن عزمي مجاهد على صورة الإرهابيين معتز مطر وهشام عبدالله، قائلًا عن «عبدالله»: «بقى بيتكلم كأنه المرشد، وهو رجل متلون يجري وراء المال.. بقوله لو منشلش بيستلف من زمايله، وميردش الفلوس».وأوضح مجاهد خلال استضافته ببرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن معتز مطر مدمن مخدرات ويتزوج كثيرًا، وهو أخطر من «شوكولولو» معربًا عن أن هشام عبدالله ومعتز مطر ما هم إلا «شوية شواذ».وتساءل الكابتن مجاهد: «لما قنواتهم مفيهاش إعلان واحد، يبقى بيقبضوا منين؟ هل من الولا بتاع قطر؟ ولا من القواد بتاع تركيًا»، مشيرًا إلى أنهم يهاجمونه لأنه يكشفهم جيدًا، وكل مطاريد تركيا يعملون في الدعارة التي تعتبر الدخل الرئيسي في تركيا.