رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي يوضح سبب عدم توغل كورونا وتحوله لوحش مفترس

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:32 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
طباعة
قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف: إن هناك ساعة استجابة للدعاء يوم الجمعة، وهذه الساعة تكون في آخر ساعة بعد أذان العصر، أي بين أذاني العصر والمغرب.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن ساعة الاستجابة تكون بإحدى 3 أمور، إما أن تدخر الدعوة للعبد يوم القيامة، أو ترد بها مصيبة، أو تستجاب للعبد في الحال.

وأوضح خالد الجندي، أن دعاء الصالحين هو سبب عدم توغل فيروس كورونا أكثر من ذلك، معلقًا: "قوة الله وبركة الدعاء هي من منعت كورونا تتحول لغول مفترس".

تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بكورونا

وزير الصحة التركى يعترف: كورونا خرج عن سيطرتنا

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. مواجهة بين منسي ووالدة الإرهابي

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

14 جنيهًا و60 قرشًا.. نصيب الطفل من دعم «التأمين الصحى» فى الموازنة الجديدة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الحكومة تقر تطبيق إجراءات «كورونا» حتى آخر رمضان

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

إنفوجراف

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

خسارة 20.5 مليون وظيفة فى أمريكا بسبب كورونا

تايلاند تعتزم إعادة فتح مراكز التسوق منتصف الشهر

«الصحة العالمية»: كورونا انتقل من الخفافيش ويصيب القطط

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
مدحت بشاى
"رمضان" من 70 سنة
المزيد

الثقافة

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد

«سلِّ صيامك».. ننشر فصلًا من رواية «حياة على باب الثلاجة»

صندوق التنمية الثقافية يستأنف مبادرة «صنايعية مصر أونلاين»