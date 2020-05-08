المراغى يؤم التراويح من مسجد عمرو بن العاص اليوم

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم الجمعة 15 من رمضان الموافق 8 مايو.ويؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد، فيما يؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغي وبنفس ضوابط بثها أمس الخميس 14 رمضان الموافق 7 مايو.وأكدت الأوقاف أن الدخول يقتصر على فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الواردة أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.