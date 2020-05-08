العراق: السليمانية تقرر فتح مساجدها اليوم

قررت محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، إعادة فتح المساجد أمام المصلين بدءا من اليوم الجمعة.وقالت المحافظة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية "إنه تقرر فتح المساجد في عموم محافظة السليمانية ابتداء من الجمعة"، مضيفة أن 11 فرقة من الصحة، بإشراف من وزارة الأوقاف، ستقوم بتعقيم المساجد قبل فتحها.وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 63 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543 حالة، بينها 102 وفاة وألف و626 حالة شفاء.