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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في أسبوع.. و21 مليار جنيه خسائر

الخميس 07/مايو/2020 - 11:30 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى معاملات الأسبوع المنقضي، بدعم من عمليات بيع قوية من قبل المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 3.71%، بما يعادل 21 مليار جنيه خسارة، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، وسط ضعف واضح في قيم وأحجام التعاملات التي لم تتجاوز مستوى 600 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" معاملات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 3.58 %، عند مستوى 10176 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.79%، ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، بينما سجل مؤشر "P&S" انخفاضا بنحو 6.28% ليغلق عند 1428.

وبالنسبة لمؤشر "إى جى إكس 30 capped"، فقد سجل انخفاضا بنحو 4.75%، مغلقا عند 11678 نقطة، بينما سجل مؤشر "إي جى إكس 100" انخفاضا بنحو 4.33%، مغلقا الفترة عند 1084 نقطة.

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