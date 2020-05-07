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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 274 وفاة و1401 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:18 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 274 وفاة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار ملحوظ لانخفاض معدلات الإصابات والوفيات منذ تطبيق الحجر الصحي.

وأوضحت السلطات، أن إجمالي المصابين لديها بكورونا وصل إلى 215 ألفا و876 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفا و922 حالة حتى اليوم.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا، أعلنت أمس، عن تسجيل 1444 إصابة بكورونا و369 وفاة.

يذكر أن السلطات الإيطالية، أعلنت عن تخفيف إجراءات الحظر المفروض تدريجيا بعد تراجع نسب الإصابات والوفيات بالوباء منذ فرض الحجر الصحي.

وتجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم 3.5 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات ربع مليون حالة حتى اليوم.

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