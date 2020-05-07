«داعش» يفجر 4 أبراج كهرباء ويقتل جنديين عراقيين في الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، بقيام عناصر من تنظيم داعش بتفجير أربعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية وقتل جنديين وإصابة ثالث جنوب الموصل 400كم شمال بغداد.وقال المقدم سلام العكيدي، بقيادة شرطة نينوى، في تصريحات صحفية، إن"عناصر من تنظيم داعش فجروا اليوم أربعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة 50 كم جنوب الموصل، وزرعوا ثلاث عبوات ناسفة في الطرق إلى الأبراج انفجرت لدى وصول قوة من الجيش العراقي إلى الابراج، ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث".وكان تنظيم داعش قد شن خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.